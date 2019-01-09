Новогоднее ДТП: У ЗСД перевернулся контейнер с мандаринами

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:25:46+03:00

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Аварии – это всегда плохо. Однако такое новогоднее ДТП, как произошло в Петербурге, не каждый день встретишь. Рядом с въездом на ЗСД перевернулся огромный контейнер, который вез мандарины. Разумеется, фрукты привлекательно разлетелись по всей дороге, маня автомобилистов.

- Можно бежать собирать? Я уже выехал, - шутливо стали комментировать новость петербуржцы в социальной сети.

Контейнер с мандаринами перевернулся в Петербурге .

Насколько известно, контейнер перевернулся не из-за столкновения автомобилей. Скорее всего, был просто плохо закреплен. Несмотря на такое радостное с первого взгляда событие, как тонны мандаринов на дороге, для участников движения оно удовольствие не принесло. Рядом с ЗСД на Невельской и Двинской улицами образовались большие пробки, которые растянулись почти на километр. Разумеется, и мандаринки никто не бегает собирать, так как они должны все же добраться до магазина.