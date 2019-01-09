Беглов: Петербуржцы жалуются на плохую уборку улиц от снега

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:56:29+03:00

Врио губернатора заявил, что надо задействовать всю уборочную технику в зимний сезон

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С начала зимы коммунальщики вывезли с улиц Петербурга более полумиллиона кубометров снега. Однако сугробы все равно мешают жителям города свободно перемещаться. К тому же дороги очень скользкие.

- Я понимаю, снега много, 900 единиц техники не хватает, но нужно работать. Надо, чтобы вся техника была задействована в зимний период. Если центр города убран, то новостройки страдают, - передают слова временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова «Невские Новости».

В свою очередь, председатель комитета по благоустройству Северной столицы Владимир Рублевский на заседании в Смольном заявил, что причина плохой уборки улиц кроется в поломке рабочей техники, которую пытаются привести в порядок в течение суток. Он заверил, что в планах выделить 100 самосвалов для улучшения качества уборки города от снега.