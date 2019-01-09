2019-01-09T20:56:29+03:00
Общество

Беглов: Петербуржцы жалуются на плохую уборку улиц от снега

Врио губернатора заявил, что надо задействовать всю уборочную технику в зимний сезон
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Беглов призвал задействовать всю технику Санкт-Петербурга для уборки снегаБеглов призвал задействовать всю технику Санкт-Петербурга для уборки снегаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С начала зимы коммунальщики вывезли с улиц Петербурга более полумиллиона кубометров снега. Однако сугробы все равно мешают жителям города свободно перемещаться. К тому же дороги очень скользкие.

- Я понимаю, снега много, 900 единиц техники не хватает, но нужно работать. Надо, чтобы вся техника была задействована в зимний период. Если центр города убран, то новостройки страдают, - передают слова временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова «Невские Новости».

В свою очередь, председатель комитета по благоустройству Северной столицы Владимир Рублевский на заседании в Смольном заявил, что причина плохой уборки улиц кроется в поломке рабочей техники, которую пытаются привести в порядок в течение суток. Он заверил, что в планах выделить 100 самосвалов для улучшения качества уборки города от снега.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние дни трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 миллионов пассажиров Петербурга
Новогоднее ДТП: У ЗСД перевернулся контейнер с мандаринами
Две жительницы Петербурга организовали притон с «ночными бабочками»
На Дворцовой площади собралось с десяток пожарных машин
Волонтеры Петербурга смогут принимать участие в реставрации памятников
За время новогодних праздников в Петербурге очистили 5 тысяч крыш
В Петербурге вручили первые памятные знаки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады
Двое парней разбили стекло магазина в Петербурге, чтобы поживиться алкоголем и едой
На Петербург и Ленобласть надвигаются снежные метели
В Петербургском метро рассказали, на какой станции «живет» кот
В новогодние праздники петербуржцы сдали опасные отходы
Время подводить итоги
В новогоднюю ночь на метро проехали 232 тысячи человек
За первую неделю января с улиц Петербурга вывезли 250 тысяч кубометров снега
Центробанк России выпустил памятные монеты к 75-летию снятия блокады
В Ленобласти поймали мигранта, спалившего машину своего начальника
В Красносельском районе подростки избили шестиклассницу
В Петербурге стартовала акция «Ленточка Ленинградской Победы»
Петербуржцы жалуются на плохую уборку города от снега
В Ленобласти голодный волк оставил петербуржцев без шашлыка
У полузащитника «Зенита» Краневиттера родился сын
Прогноз погоды на 9 января 2019 года: снег, гололедица и около минус пяти градусов
На военно-морском параде в 2019 году представят новые корабли и «зрелищные эпизоды»
В Камбодже погибла семейная пара из Петербурга
«Это безобразие»: Александр Беглов пригрозил подрядчикам, которые срывают сроки сдачи объектов
В Ленобласти рабочая неделя начнется с сильного снегопада
Елизавета Боярская впервые появилась на публике после рождения ребенка