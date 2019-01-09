С самолета из Петербурга в Москву сняли пьяную 54-летнюю пассажирку

9 Янв. 2019 2019-01-09T22:54:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Собрались куда-то лететь - будьте любезны соблюдать приличия. Иначе до пункта назначения можете и не добраться, совсем как 54-летняя жительница Московской области, которая поднялась на борт самолета в глубоко нетрезвом состоянии.

- К транпортным полицейским "Пулково" поступила информация, что на борту воздушного судна сообщением Санкт-Петербург - Москва находится пассажирка в нетрезвом состоянии. Командиром экипажа было принято решение отстранить ее от полета, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как говорится в документах, "женщина имеет внешние признаки алкогольного опьянения и слабо ориентируется в окружающей обстановке, может причинить вред себе и окружающим".

Она, конечно, может все списать на боязнь перелетов, однако это не освобождает ее от ответственности.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в отношении пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении.