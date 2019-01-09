В Санкт-Петербурге иномарка влетела в пешеходов, пострадала девушка

9 Янв. 2019 2019-01-09T23:13:06+03:00

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На скользкой дороге заснеженного Петербурга вечером 9 января автомобилист не справился с управлением и вылетел на тротуар. Да так, что попал прямо в толпу пешеходов. Кто-то успел отскочить, кто-то увернулся, а одна девушка пострадала больше других.

Случилось это на Кондратьевском проспекте. Что именно послужило причиной наезда автомобилиста на пешеходов, предстоит выяснить следствию. На месте работали и врачи, и сотрудники ГИБДД. Точное количество пострадавших также еще уточняется.

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, Kia Rio вылетела на тротуар около 19:30 у дома номер 3 по Кондратьевскому проспекту. Женщина 1986 года получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. За рулем иномарки был 43-летний мужчина. Ведется проверка.