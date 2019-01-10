2019-01-10T08:01:37+03:00
Происшествия

На улице Белы Куна ночью прорвало трубу теплотрассы

Горячая вода, которая должна быть в батареях петербуржцев, стала бить из-под земли
Петр КИБЕР
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На Белы Куна ночью прорвало трубу с кипятком. Фото: vk.com/spb_todayНа Белы Куна ночью прорвало трубу с кипятком. Фото: vk.com/spb_today
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Особо морозной нынешнюю зиму в Петербурге язык назвать не повернется. Температура лишь пару раз опускалась до отметки в минус десять градусов, однако же аварии на теплосетях происходят с завидной регулярностью. Только накануне коммунальщики залатали скандальную трубу на проспекте Большевиков, а уже ночью «рвануло» в Купчино.

- Прорыв трубы на улице Белы Куна 6, корпус 1, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что авария произошла около трех часов ночи. Из-за местного гейзера, образовавшегося на газоне, на дорогу вылилось «озеро» кипятка, который сразу же застыл и образовал приличных размеров каток.

Жители окрестных домов в соцсетях уже предвкушают холодные батареи и отсутствие горячей воды. Впрочем, учитывая вчерашнее совещание, на котором врио губернатора Александр Беглов обратил внимание на проблему аварийных коммуникаций, есть шанс, что коммунальные службы быстро решат проблему.

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