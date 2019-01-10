2019-01-10T08:24:30+03:00
Спорт

«Зенит» обыграл «Цедевиту» в домашнем матче топ-16 Еврокубка

Встреча, прошедшая на паркете «Сибур Арены», завершилась в пользу хозяев со счетом 98:84
Петр КИБЕР
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"Зенит" обыграл хорватскую "Цедевиту" в топ-16 баскетбольного Еврокубка. Фото: БК "Зенит""Зенит" обыграл хорватскую "Цедевиту" в топ-16 баскетбольного Еврокубка. Фото: БК "Зенит"
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Новый год – новая жизнь. Вчера, 9 января петербургский баскетбольный «Зенит» проводил свой первый домашний матч под руководством только что назначенного на должность главного тренера испанца Джоана Плазы. И дебют наставника оказался успешным – важный матч топ-16 Еврокубка хозяева выиграли.

- Мы знали, что нам предстоит очень сложный матч, «Цедевита» хороший соперник, у них есть очень сильные игроки, - приводит слова форварда петербуржцев Марко Симоновича пресс-служба «Зенита».

Но начинался матч для хозяев площадки не очень удачно. Первую четверть выиграли гости из Хорватии – 20:26. Однако уже во втором отрезке Плаза погнал своих игроков вперед, и зенитовцы смогли перебросать соперника, уйдя на большой перерыв лидерами – 48:44.

Третья четверть вновь оказалась упорной, однако в этот раз произошло именно то, чего не хватало «Зениту» Василия Карасева, и за отсутствие чего прежний тренер был уволен – сильная игра в концовке. Если раньше петербуржцы раз за разом упускали победы, имея преимущество, то во вчерашнем матче «Цедевите» не поздоровилось – «Зенит» не оставил шансов сопернику.

Итоговый счет на табло показал почти гроссмейстерские 100 очков – 98:84 и Джоан Плаза празднует первую домашнюю победу в топ-16 Еврокубка.

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