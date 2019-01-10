2019-01-10T09:18:48+03:00
Общество

Строительство арены СКА на месте СКК начнется в 2020 году

Жесткие сроки нужны, чтобы успеть к хоккейному чемпионату мира 2023 года
Петр КИБЕР
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На месте СКК должен появиться ледовый дворец на 20 тысяч зрителей.На месте СКК должен появиться ледовый дворец на 20 тысяч зрителей.Фото: Илья СМИРНОВ
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Один из самых обсуждаемых проектов последнего времени – строительство ледовой арены хоккейного клуба СКА на месте СКК «Петербургский» на проспекте Гагарина, судя по всему, готовится к реализации.

- Строительство спортивного комплекса в Санкт-Петербурге, который должен принять матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года, начнется на месте СКК не позднее 2020 года, - пишет ТАСС со ссылкой на члена совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александра Медведева.

По мнению Медведева, который также является зампредом председателя правления «Газпрома» - одного из акционеров ХК СКА, жесткие сроки нужны, чтобы успеть создать спортивную арену мирового уровня до начала мирового первенства.

Что касается проекта, который был раскритикован на заседании архитектурного совета, то его доработают.

- Нужно смотреть в будущее. Чтобы построить современную арену вместимостью более 20 тысяч человек, реконструкции недостаточно - надо перестраивать, - считает Алек4сандр Медведев.

Напомним, что проект будет реализован про программе государственно-частного партнерства. Инвестиции оцениваются в 15 миллиардов рублей.

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