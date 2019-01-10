С ограды Александровской колонны на Дворцовой площади пропал двуглавый орел

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:51:57+03:00

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Один из самых популярных «сувениров» Петербурга – двуглавые орлы с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади. В 2009 году, после многочисленных попыток туристов отломать кусочек Северной столицы себе на память, забор обнесли еще одним забором. Но остановить вандалов это не помогло.

- 9 января 2019 года около девяти часов вечера нарядом патрульно-постовой службы полиции Центрального района было обнаружено отсутствие декоративного элемента ограждения Александровской колонны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Нехитрая проверка показала, что с ограждения действительно исчез один из двуглавых орлов. Учитывая, что в праздничные дни на Дворцовой площади было достаточно многолюдно, то полиции придется поработать, чтобы установить похитителя и вернуть декоративный элемент обратно.