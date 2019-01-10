2019-01-10T14:28:38+03:00
Политика

Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Петербург из испытательного похода

Новый корабль Военно-Морского флота России еще выйдет в воды Балтики после того, как улучшится ледовая обстановка
Петр КИБЕР
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"Адмирал Касатонов" вернулся с испытаний в Петербург. Фото: "Северная верфь""Адмирал Касатонов" вернулся с испытаний в Петербург. Фото: "Северная верфь"
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Новейший фрегат ВМФ России «Адмирал Касатонов» Вернулся в Петербург после испытаний, которые проходили с конца декабря 2018 года в Балтийском море. Первый этап проверки корабль прошел успешно.

- Специалистами были проверены системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, - сообщил представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

Также в ходе испытаний корабль показал все свои технические возможности, такие, как скорость, маневренность, остойчивость и прочее. Сейчас фрегат проекта 22350 вернулся на место постройки – «Северную верфь», а после улучшения ледовой обстановки на Балтике, корабль вновь отправится бороздить ее воды.

Справка КП:

Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение в 4,5 тысячи тонн. Их длина составляет 135 метров, а ширина - 15 метров.

Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 «Армат», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».

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