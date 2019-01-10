Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Петербург из испытательного похода
Новейший фрегат ВМФ России «Адмирал Касатонов» Вернулся в Петербург после испытаний, которые проходили с конца декабря 2018 года в Балтийском море. Первый этап проверки корабль прошел успешно.
- Специалистами были проверены системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, - сообщил представитель ВМФ России Игорь Дыгало.
Также в ходе испытаний корабль показал все свои технические возможности, такие, как скорость, маневренность, остойчивость и прочее. Сейчас фрегат проекта 22350 вернулся на место постройки – «Северную верфь», а после улучшения ледовой обстановки на Балтике, корабль вновь отправится бороздить ее воды.
Справка КП:
Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение в 4,5 тысячи тонн. Их длина составляет 135 метров, а ширина - 15 метров.
Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 «Армат», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».