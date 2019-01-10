Станцию метро «Невский проспект» временно закроют из-за ремонта эскалатора
В Санкт-Петербурге с 14 января 2019 года на станции «Невский проспект» начинается капитальный ремонт эскалатора, в связи с чем вход в нее будет закрываться. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Сотрудники подземки пояснили, что ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля 1 станции «Невский проспект» - выход на Михайловскую улицу.
- С 14 января по 29 марта по рабочим дням с 16.45 до 18.45 часов вход на станцию «Невский проспект» будет закрыт, - рассказали в пресс-службе. - Просим пассажиров учитывать факт проведения работ и заранее планировать маршрут поездок.
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