Тает снег: В центре Петербурга прорвало трубу

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:31:16+03:00

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Пока петербуржцы жалуются на плохую уборку снега на улицах города, судьба сама исправляет эти неудобства. Лучше всего топит снег и лед горячая вода. Именно она вырывается из-под земли, чтобы очистить дороги. Очередной прорыв трубы с кипятком произошел в Адмиралтейском районе Петербурга в четверг, 10 января.

- Прорвало трубу на перекрестке Клинского проспекта и Верейской улицы, - сообщили очевидцы в социальных сетях.

На фото, опубликованном в Интернете видно, как клубы густого дыма окутывают улицы в центре Петербурга. Место аварии уже огорожено, коммунальщики вовсю работают, чтобы исправить неполадку. Жалоб на отключение отопления или горячей воды из соседних с прорывом домов пока не поступало. Зато вокруг потихоньку тает снег.