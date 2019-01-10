Жильцы дома в Петербурге спустили в канализационную трубу матрас

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:53:57+03:00

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В новогодние праздники чего только не случается с людьми. Жители одного из домов в Купчино в Петербурге решили не утруждать себя и не нести ненужные вещи до мусоропровода, а просто спустить их в канализацию. Однако выкинуть таким способом они решили ничто иное, а матрас. Правда, дальше подвала он не прошел. Удивительно, как вообще матрас смогли запихать в трубу.

- Жители дома 35/28 по Загребскому бульвару пожаловались на затопленный подвал. На место выехала аварийная бригада ГУП «Водоканал», которые были в шоке, когда обнаружили причину засора, - сообщается в группе ВК «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Оказалось, что в канализационной трубе диаметром в 30 сантиметров застрял полуметровый детский матрас. Каким удивительным образом он все же «смылся» в канализацию, одним только людям, которые это сделали, известно. Матрас прошел несколько метров по трубе, застрял и образовал сильнейший засор. Конечно, сотрудники аварийной службы его достали и все исправили, но напомнили, что крупногабаритный мусор надо все же выносить в специально отведенные для этого места.