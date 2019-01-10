2019-01-10T14:53:57+03:00
Общество

Жильцы дома в Петербурге спустили в канализационную трубу матрас

В результате подвал здания в Купчино оказался полностью затоплен
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жильцы дома в Петербурге затопили подвал, спустив в канализационную трубу матрасЖильцы дома в Петербурге затопили подвал, спустив в канализационную трубу матрасФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В новогодние праздники чего только не случается с людьми. Жители одного из домов в Купчино в Петербурге решили не утруждать себя и не нести ненужные вещи до мусоропровода, а просто спустить их в канализацию. Однако выкинуть таким способом они решили ничто иное, а матрас. Правда, дальше подвала он не прошел. Удивительно, как вообще матрас смогли запихать в трубу.

- Жители дома 35/28 по Загребскому бульвару пожаловались на затопленный подвал. На место выехала аварийная бригада ГУП «Водоканал», которые были в шоке, когда обнаружили причину засора, - сообщается в группе ВК «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Оказалось, что в канализационной трубе диаметром в 30 сантиметров застрял полуметровый детский матрас. Каким удивительным образом он все же «смылся» в канализацию, одним только людям, которые это сделали, известно. Матрас прошел несколько метров по трубе, застрял и образовал сильнейший засор. Конечно, сотрудники аварийной службы его достали и все исправили, но напомнили, что крупногабаритный мусор надо все же выносить в специально отведенные для этого места.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Такси протаранило остановку с людьми в Парголово
«Лопату Беглова» выставили на продажу в интернете
Полицейские устроили забег за машиной в Петербурге
«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Депутат встал на защиту граффити в центре Петербурга
МЧС предупреждает о метели 11 января в Петербурге и Ленобласти
ГАТИ выявила 198 нарушений зимней уборки в Петербурге
Синоптики пообещали петербуржцам теплый, но снежный январь
Тает снег: В центре Петербурга прорвало трубу
Станцию метро «Невский проспект» временно закроют из-за ремонта эскалатора
Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Петербург из испытательного похода
Инновации по-петербургски: коммунальщики сбивали снег утюгом
С ограды Александровской колонны на Дворцовой площади пропал двуглавый орел
Строительство арены СКА на месте СКК начнется в 2020 году
Беглов посоветовал чиновникам взять лопаты
«Зенит» обыграл «Цедевиту» в домашнем матче топ-16 Еврокубка
На улице Белы Куна ночью прорвало трубу теплотрассы
В Санкт-Петербурге иномарка влетела в пешеходов, пострадала девушка
С самолета из Петербурга в Москву сняли пьяную 54-летнюю пассажирку
Беглов: Петербуржцы жалуются на плохую уборку улиц от снега
В новогодние дни трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 миллионов пассажиров Петербурга
Новогоднее ДТП: У ЗСД перевернулся контейнер с мандаринами
Две жительницы Петербурга организовали притон с «ночными бабочками»
На Дворцовой площади собралось с десяток пожарных машин
Волонтеры Петербурга смогут принимать участие в реставрации памятников
За время новогодних праздников в Петербурге очистили 5 тысяч крыш
В Петербурге вручили первые памятные знаки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады