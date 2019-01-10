2019-01-10T17:13:26+03:00
Общество

Синоптики пообещали петербуржцам теплый, но снежный январь

Погода в первый месяц нового года будет «идеальной»
Петр КИБЕР
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Синоптики пообещали мягкий, но снежный январь.Синоптики пообещали мягкий, но снежный январь.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Январь 2019 года пока радует петербуржцев достаточно мягкой, но по-настоящему снежной и зимней погодой. Минусовые, но не очень низкие температуры позволяют насладиться прогулками по городу. И только не очень хорошо убранные улицы омрачают праздничное настроение. Чем порадует природа далее и какой прогноз синоптики дают на остаток января, корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге рассказал специалист по работе со СМИ Института Росгидромета, доктор географических наук, профессор Валерий Николаевич Малинин.

- В январе погода, можно сказать, будет идеальной. Небольшой минус и без сильных перепадов температуры, что важно для метеозависимых людей, - сообщил метеоролог.

Зато снега будет более, чем достаточно. К уже и так выпавшему на улицы города снежному покрову, добавятся многочисленные осадки. Норма по снегу будет превышена и точно перекроет в несколько раз прошлогодние показатели.

Это означает, что петербуржцы и гости города смогут вволю накататься на лыжах и санках, а вот коммунальным службам города придется покрепче взяться за лопаты, чтобы расчистить город после буйства стихии. Пока это у них получается, прямо скажем, не очень.

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