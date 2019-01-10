2019-01-10T15:29:35+03:00
Общество

ГАТИ выявила 198 нарушений зимней уборки в Петербурге

С крыш свисают опасные сосульки, на улицах наледь и сугробы, которые мешают пройти горожанам [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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ГАТИ выявила 198 нарушений порядка зимней уборкиГАТИ выявила 198 нарушений порядка зимней уборкиФото: Артем КИЛЬКИН
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Многочисленные жалобы жителей Петербурга на некачественную уборку улиц от снега возымели действие. В свою очередь Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) провела контрольную проверку крыш и фасадов нежилых зданий и прилегающим к ним территориям, зон производства работ и улично-дорожные сети. Оказалось, что с многих домов свисают огромные опасные сосульки, а на дорогах навалены сугробы снега.

- В ходе выборочных обследований было проверено 840 объектов. Особое внимание уделялось социально-значимым объектам и местам массового скопления людей. Нарушения требований к зимней уборке выявлены на 198 территориях и зданиях, - сообщила пресс-служба ГАТИ Петербурга.

Сугробы снега на улице Королева Фото: ГАТИ

Сугробы снега на улице Королева Фото: ГАТИ

Проблем оказалось действительно много. Например, в центре Петербурга на Литейном проспекте Шпалерной улице и Захарьевской улице с фасадов и крыш свисают сосульки, возле БКЗ «Октябрьский», на улице Зои Космодемьянской, Королева и многих других местах на проезжей части и пешеходной зоне лежат сугробы снега. Особое внимание инспекторы уделили образовательным учреждениям. Например, кровля и вся территория гимназии на проспекте Тореза в Выборгском районе Петербурга целиком в наледи и снеге, что, безусловно, подвергает опасности учеников и учителей. Там уже оперативно принимаются меры по устранению нарушений.

Нарушения уборки снега на Греческом проспекте Петербурга Фото: ГАТИ

Нарушения уборки снега на Греческом проспекте Петербурга Фото: ГАТИ

Инспекторы ГАТИ продолжают рейды, контролируя своевременную очистку снега и наледи. В отношении владельцев объектов, где были обнаружены нарушения, ведутся процессуальные действия по привлечению к административной ответственности.

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