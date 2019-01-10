МЧС предупреждает о метели 11 января в Петербурге и Ленобласти

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:31:33+03:00

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Хотели снег – получили снег. Петербуржцы, которые тосковали по белоснежному покрову на Новый год, теперь радуются, только гуляя во дворах. По городу пройти или проехать, не вспомнив добрым словом дворника, получается не у каждого. А на завтра, 11 января, региональные службы МЧС по Петербургу и Ленинградской области вообще пообещали метель.

- В пятницу на Северо-Западе ожидается снег, местами сильный, метель. Также возможен мокрый снег с налипанием на провода и другие конструкции. Ветер сильный, порывы до 15-18 метров в секунду. Обстановка на дорогах сложная, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Водителям в МЧС советуют снизить скорость, держать дистанцию и, оп возможности, не выезжать на дороги. Пешком передвигаться по городу тоже стоит аккуратно. Надо смотреть под ноги, чтобы не оступиться или поскользнуться, рискуя упасть и получить травму. Не лишним будет поглядывать и наверх, чтобы на голову не попал падающий с крыши лед.