«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Депутат встал на защиту граффити в центре Петербурга

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:08:40+03:00

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Последние годы Петербург стал знаменит интересными граффити, которые появляются на улицах города. То Данила Багров задаст вопрос «В чем сила, брат», то футбольный тренер сборной России Станислав Черчесов укажет перстом, то Виктор Цой поднимет глаза к небу. Однако некоторым жителям города не по душе такое уличное искусство, и порой портреты закрашивают коммунальщики. Сейчас под угрозой уничтожения оказалось граффити на Литейном проспекте с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок заявил, что готов встать на защиту такого стрит-арта.

- Изображение не носит экстремистского характера, не содержит каких-либо варварских надписей и не угрожает безопасности жителей. Так зачем его закрашивать?, - высказал мнение парламентарий.

По его мнению, это уникальное граффити, которое стало известным на всю страну и его можно считать жемчужиной уличного искусства. И прежде чем его закрашивать, надо спросить мнение жителей, которые, скорее всего, выскажутся в поддержку изображения, заявил Четырбок.

Стоит напомнить, что граффити со сценой из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», на которой героиня актрисы Натальи Крачковской снимает парик и произносит фразу: «И тебя вылечат, и меня вылечат», появилось на месте, где раньше было уничтожено изображение рок-музыканта Юрия Шевчука. Новая картина стала ответом на закрашенную работу.