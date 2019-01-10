2019-01-10T17:12:20+03:00
Происшествия

Полицейские устроили забег за машиной в Петербурге

Сотрудники ГАИ пытались остановить водителя «Смарт», который уезжал от них на авто, петляя по Красносельскому району [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники ГАИ устроили забег за автомобилем в ПетербургеСотрудники ГАИ устроили забег за автомобилем в ПетербургеФото: Алексей ФОКИН
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По-настоящему комедийную погоню сотрудников ГАИ за маленьким автомобилем «Смарт» наблюдали жители Красносельского района Петербурга днем в четверг, 10 января. Дорожные инспекторы пытались бегом догнать водителя, который, петляя по дороге, уезжал от них на машине. В итоге все же поймали.

- Инспекторы ГАИ дали команду остановиться «Смарту». Машина резко стала сдавать назад и врезалась в грузовик на улице Десантников. Но как только сотрудники дорожной полиции подбежали к автомобилю, водитель иномарки дал по газам и попытался скрыться, но полицейские направились за ним, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Дальше на видео видно, как оранжевый автомобиль завернул к заправке и стал объезжать кругом небольшое здание. Двое бравых сотрудников ГАИ утроили забег за нарушителем. По скользкому льду и снегу они бежали, преодолевая препятствия. В один момент инспекторам почти удалось догнать машину, но «Смарт» выскочил на дорогу и скрылся за перекрестком. Запрыгнув в машину, ГАИ продолжили погоню.

Сотрудники ГАИ бегом пытались догнать уезжающий "Смарт" в Петербурге .Видео: группа ВК "ДТП и ЧП Петербург"

В итоге машину все же поймали на Ленинском проспекте. Водителю «Смарта» помешала «пробка» на дороге, поэтому он вылез из автомобиля и удрал. Догнали ли в итоге полицейские упорного беглеца, пока не известно.

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