10 Янв. 2019 2019-01-10T18:01:18+03:00

Такси протаранило остановку с людьми в Парголово, пытаясь уйти от ДТП с маршруткой Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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В поселке Парголово Выборгского района Петербурга в четверг, 10 января, произошла жуткая авария. Такси на большой скорости протаранило остановку, на которой дожидались транспорта люди.

- На остановке «Школа» в Парголово таксист предпочел врезаться не в маршрутку, а в людей, - написали свидетели ДТП в социальной сети.

Инцидент произошел во втором часу дня в четверг. На видео, опубликованном в сети, видно, как такси быстро едет по правому ряду, пытаясь обогнать поток движения. Но в какой-то момент со среднего ряда вывернула маршрутка и припарковалась возле остановки. Таксист, видимо, понял, что столкновение неизбежно, так как затормозить на скользкой дороге ему бы не удалось. Однако по какой-то причине он выбрал не столкновение с автобусом, а свернул направо на остановку, где стояли люди.

По дороге в Парголово таксист протаранил остановку с людьми.

Народ бросился в рассыпную. Легковушка задела столб со знаком и врезалась в остановку. По словам свидетелей, пострадал один человек, но не сильно, так как от госпитализации отказался. Хотя такая авария могла закончиться крайне трагично.