Петербуржцы смогут пополнять «Подорожник» через Telegram

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:57:07+03:00

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Пассажиры петербургского метрополитена, которые пользуются проездной карточкой «Подорожник» теперь могут не стоять в очередях в кассах подземки для того, чтобы пополнить баланс. Оплатить поездки поможет мессенджер Telegram.

- Пополнить электронную карту «Подорожник» можно с помощью бота @OplatatransportaBot. Так же, при необходимости, он выдаст электронный кассовый чек. Комиссия при этом не взимается, - сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Однако как именно пользоваться данным ботом, пока что не понятно. Надо ли вводить туда номер «Подорожника» и как именно отправлять деньги, инструкции не прилагается. Однако есть и другие уже действующие способы пополнения через sms и одноименные мобильные приложения Android и iOS