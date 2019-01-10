Петербург возглавил топ-10 самых популярных у туристов городов России в 2018 году

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:57:04+03:00

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По итогам ушедшего 2018 года Петербург стал самым популярным у туристов городом России. Жители страны приезжали в Северную столицу для того, чтобы полюбоваться достопримечательностями, прогуляться по Невскому проспекту, пройтись по знаменитым барам и посмотреть на белые ночи.

- В прошлом году туристы бронировали поездки в Петербург в среднем на 4,2 ночи и тратили на аренду жилья 2875 рублей в сутки на семью из 2-3 человек, - рассказали в пресс-службе российского туристического сервиса Tvil.ru, который и подготовил рейтинг.

Судя по топ-10, который составил сервис, первое место занял Петербург. Следом идет Москва, куда обычно туристы приезжали на 3,4 ночи. Дешевле всего проживание обошлось в Краснодаре и Ростове-на-Дону, где в среднем приезжие тратили по 720 рублей на человека.