В Петербурге собираются построить пять новых станций метро

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:56:52+03:00

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В Петербурге должны появиться новые станции метро. Главгосэкспертиза России дала добро на строительство участка Красноссельско-Калининской линии петербургской подземки от станции «Обводный канал-2» до «Полюстровский проспект-1». Однако появятся эти новые вестибюли явно не в ближайшее время.

- Строительство новых станций на линии позволит улучшить транспортную инфраструктуру города, оптимизировать сообщение между юго-западом и северо-востоком Петербурга, - говорится на сайте Главгосэкспертизы России.

На данный момент шестая Красносельско-Калининская линия петербургского метро еще строится от станции «Путиловская» до «Казанской». Новые станции станут ее продолжением от «Казанской» до «Обводного канала-2». Планируется, что на этом участке будут возведены пять новых вестибюлей: «Лиговский проспект-2, «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный», «Полюстровский проспект-1». Кроме того, предполагается и организация пересадочных узлов на «Лиговском проспекте», между «Знаменской» и «Площадью Восстания».

Всего длина нового участка в двухпопутном исчислении составит около 7 километров. По линии планируется пустить восьмивагонные поезда.