Иномарка сбила двух девушек в Невском районе Петербурга

10 Янв. 2019 2019-01-10T20:03:02+03:00

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Сегодня днем, 10 января, на улице Седова 25-летний водитель иномарки сбил двух юных жительниц Петербурга на пешеходном переходе. Под колесами автомобиля «Фольксваген Поло» оказались девушки 17-ти и 18-лет. Но в итоге помощь понадобилась еще одной женщине.

- Авария произошла около часа дня возле дома 13 по улице Седова в Невском районе Петербурга. Две девушки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и неожиданно оказались сбитыми иномаркой, - сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Северной столице.

После того, как «Фольксваген» сбил девушек, он еще врезался в эвакуатор. Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала пострадавших. В результате 18-летняя отделалась небольшими ссадинами, а второй, которая помладше, досталось немного больше. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме этого, в иномарке на пассажирском месте сидела 22-летняя девушка, которая тоже пострадала во время аварии. Ее также отправили в больницу с травмами средней тяжести. Сотрудники дорожной инспекции проводят проверку по факту ДТП.