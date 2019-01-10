2019-01-10T20:39:14+03:00
Дом. Семья

У животных Ленинградского зоопарка появилась собственная кухня

На специальной «Кормокухне» будут варить, разливать готовый корм и мыть миски
Лилия КОЗЛОВА
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Для животных Ленинградского зоопарка в Петербурге заработала "Кормокухня"Для животных Ленинградского зоопарка в Петербурге заработала "Кормокухня"Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге служба государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию «Кормокухни» для Ленинградского зоопарка. Теперь для местных животных готовить корм будут там. Занималась строительством помещения компания ООО «Лентехстрой».

- На «Кормокухне» будут варить продукты, разливать готовую еду для животных по кормушкам, охлаждать его, принимать и мыть грязную посуду, поилки, кухонный инвентарь, а также хранить суточный запас еды, - сообщила пресс-служба комитета по строительству Петербурга.

Ежедневно на кухне для постояльцев зоопарка будет готовиться около 1100 килограммов корма. Сам павильон – это двухэтажное здание, в котором находятся технические, складские помещения, холодильные камеры, кладовые, цеха развески, а также рабочие кабинеты, гардероб и душевые.

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