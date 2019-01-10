Петербуржцев попросили правильно парковать машины во время чистки снега

10 Янв. 2019 2019-01-10T21:49:06+03:00

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Из-за обильных снегопадов в Петербурге коммунальщики еле-еле успевают убирать образовавшиеся сугробы и сбивать наледь с крыш и фасадов. Сейчас по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы уборка города ведется круглосуточно. В связи с этим владельцев автомобилей просят не парковать машины у тротуаров, чтобы смогла пройти спецтехника.

- Мы не сможем эффективно чистить улицы и кровли, пока у тротуаров стоят машины. Просьба внимательно следить за информацией управляющих компаний и комитета по благоустройству о том, где и в какое время планируется уборка кровель, - обратился в горожанам вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Понять, где и в какое время лучше не оставлять машину, чтобы она не была завалена снегом или ее случайно не пробила летящая с крыши сосулька, очень просто. В Петербурге разработан регламентированный порядок правил парковки при уборке. Следует обращать внимание на дорожные знаки «Остановка запрещена». Под ними на время работ устанавливаются две таблички: на одной указывается день и время действия знака, на второй – эвакуатор, что сообщает об эвакуации автомобиля. Надеемся, что совместными силами Петербург все же станет чище.