2019-01-10T22:34:28+03:00
Происшествия

Художника-акциониста Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции и... отпустили

Из года наказания тюрьмой он отбыл за решеткой уже 11 месяцев
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Петр Павленский у горящего Банка Франции. Фото: СоцсетиПетр Павленский у горящего Банка Франции. Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

Художник-акционист Петр Павленский, рожденный на берегах Невы и эмигрировавший во Францию, пару лет назад устроил "огненный перфоманс" в Париже. Напомним, осенью 2017 года в соцсетях появилась фотография Павленского на фоне горящего здания Банка Франции.

Спустя несколько дней арестовали и самого "акциониста", который в России жег покрышки у Спаса на Крови, прибивал свои причиндалы к брусчатке на Красной Площади, зашивал собственный рот и чего только еще не делал, и его жену.

И вот пришло время правосудия. Несмотря на неадекватное поведение россиянина в парижском суде и отказ от работы с ним переводчицы, решение принято: Петра Павленского и его супругу признали виновными в поджоге и приговорил к году тюрьмы. Но поскольку они провели под арестом уже 11 месяцев, то скоро выйдут на свободу. На их счету останется два года условного срока.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Педофил из Подмосковья спаивал школьницу в Ленобласти и насиловал
Прокуратура Петербурга завела дело на магазин, продающий алкоголь после 22:00
Петербуржцев попросили правильно парковать машины во время чистки снега
У животных Ленинградского зоопарка появилась собственная кухня
Иномарка сбила двух девушек в Невском районе Петербурга
В Петербурге собираются построить пять новых станций метро
Петербург возглавил топ-10 самых популярных у туристов городов России в 2018 году
Петербуржцы смогут пополнять «Подорожник» через Telegram
Такси протаранило остановку с людьми в Парголово
«Лопату Беглова» выставили на продажу в интернете
Полицейские устроили забег за машиной в Петербурге
«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Депутат встал на защиту граффити в центре Петербурга
МЧС предупреждает о метели 11 января в Петербурге и Ленобласти
ГАТИ выявила 198 нарушений зимней уборки в Петербурге
Синоптики пообещали петербуржцам теплый, но снежный январь