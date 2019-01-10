Художника-акциониста Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции и... отпустили

10 Янв. 2019 2019-01-10T22:34:28+03:00

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Художник-акционист Петр Павленский, рожденный на берегах Невы и эмигрировавший во Францию, пару лет назад устроил "огненный перфоманс" в Париже. Напомним, осенью 2017 года в соцсетях появилась фотография Павленского на фоне горящего здания Банка Франции.

Спустя несколько дней арестовали и самого "акциониста", который в России жег покрышки у Спаса на Крови, прибивал свои причиндалы к брусчатке на Красной Площади, зашивал собственный рот и чего только еще не делал, и его жену.

И вот пришло время правосудия. Несмотря на неадекватное поведение россиянина в парижском суде и отказ от работы с ним переводчицы, решение принято: Петра Павленского и его супругу признали виновными в поджоге и приговорил к году тюрьмы. Но поскольку они провели под арестом уже 11 месяцев, то скоро выйдут на свободу. На их счету останется два года условного срока.