Художника-акциониста Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции и... отпустили
Художник-акционист Петр Павленский, рожденный на берегах Невы и эмигрировавший во Францию, пару лет назад устроил "огненный перфоманс" в Париже. Напомним, осенью 2017 года в соцсетях появилась фотография Павленского на фоне горящего здания Банка Франции.
Спустя несколько дней арестовали и самого "акциониста", который в России жег покрышки у Спаса на Крови, прибивал свои причиндалы к брусчатке на Красной Площади, зашивал собственный рот и чего только еще не делал, и его жену.
И вот пришло время правосудия. Несмотря на неадекватное поведение россиянина в парижском суде и отказ от работы с ним переводчицы, решение принято: Петра Павленского и его супругу признали виновными в поджоге и приговорил к году тюрьмы. Но поскольку они провели под арестом уже 11 месяцев, то скоро выйдут на свободу. На их счету останется два года условного срока.