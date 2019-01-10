Прокуратура Петербурга завела дело на магазин, продающий алкоголь после 22:00

10 Янв. 2019 2019-01-10T22:57:06+03:00

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Даже в новогодние праздники продавать алкоголь в Санкт-Петербурге запрещено - с десяти часов вечера и до 11 утра. Однако далеко не все продавцы соблюдают этот региональный закон.

Так, в круглосуточном магазине на улице Седова сутки напролет продавали все, что покупательской душе угодно - от безалкогольных до крепких спиртных напитков.

В результате прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье "нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции" в отношении ООО "Сфинкс" и его генерального директора. Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей, а ее руководителя - на 20 тысяч рублей.