Педофил из Подмосковья спаивал школьницу в Ленобласти и насиловал

10 Янв. 2019 2019-01-10T23:33:06+03:00

Его арестовали, а уголовное дело уже направили в суд

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Несколько месяцев житель Подмосковья провел в деревне под Санкт-Петербургом. И по версии следствия, два из них он насиловал 14-летнюю девочку.

- Следователи установили, что обвиняемый был достоверно осведомлен о возрасте и индивидуально-психологических особенностях своей юной знакомой, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

Ко всему прочему достоверно известно, что мужчина угощал девочку спиртными напитками, и уже напоив, вступал с ней в интимную связь.

- В ходе следствия было установлено, что обвиняемый - житель Подольска Московской области, с июня 2019 года поселился в деревне Мельница Тосненского района Ленобласти, куда приехал на заработки, - уточняет пресс-служба ГСУ СК.

Мужчина уже был судим за кражу и растрату. Новое уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.