2019-01-11T07:48:16+03:00
Общество

Метель накрыла Петербург утром в пятницу, 11 января

Последний рабочий день первой трудовой недели преподнес неприятный сюрприз горожанам
Петр КИБЕР
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Петербург накрыло метелью.Петербург накрыло метелью.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Метель, о которой накануне предупреждали МЧС и синоптики случилась. Но не такая, как все представляли. Вместо сугробов и мягкого снега – резкие порывы ветра и колючие снежные крупинки в лицо. Но, с обеда ситуация должна поменяться.

- Во второй половине дня ожидается мокрый снег, который будет налипать на провода и конструкции. Ветер стихнет, но сильные порывы, вплоть до 18 метров в секунду, сохранятся, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

Впрочем, прогноз прогнозом, а вышедшие из дома ранним пятничным утром жители Северной столицы на себе почувствовали холод и метель на улице. При такой погоде даже добежать до метро и из метро до работы – уже непросто, а о прогулках и говорить нечего. Особенно непросто в этот момент приходится дворниками и коммунальщикам, которые чистят улицы и сбивают лед с крыш. Судя по всему, сегодня работы у них прибавится.

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