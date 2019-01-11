2019-01-11T08:05:16+03:00
Происшествия

При столкновении иномарок в Луге пострадали пять человек, в том числе двое детей

ДТП произошло на перекрестке Комсомольского проспекта и Большой Заречной улицы
Петр КИБЕР
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В серьезном ДТП в Луге пострадали двое детей.В серьезном ДТП в Луге пострадали двое детей.Фото: Алексей ФОКИН
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Серьезная авария, случившаяся вечером четверга в городе Луга Ленинградской области, стала причиной госпитализации пяти человек. Среди пострадавших оказались и двое несовершеннолетних.

- Около 21:00 10 января на пересечении Комсомольского проспекта и Большой Заречной улицы столкнулись «Форд» и «Фольксваген», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Удар оказался достаточно сильным и все пять человек, ехавших в иномарках, получили серьезные травмы. Кроме взрослых ранеными оказались девочка 2011 года рождения и 17-летний юноша.

Всем пострадавшим первую помощь оказали прибывшие на место аварии медики. Позднее людей госпитализировали в Центральную районную больницу Луги. Состояние травмированных оценивается от среднего до тяжелого. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели ГИБДД.

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