Во время тушения горящей квартиры в Шушарах у пожарных закончилась вода
Неприятный инцидент произошел во время тушения пожара в микрорайоне Московская Славянка в Шушарах. У прибывших на место ЧП и начавших бороться с огнем пожарных закончилась вода. Этот момент случайно сняли на видео местные жители.
- Пост смешной, но ситуация страшная, - комментируют пользователи соцсетей запись в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Впрочем, сотрудники МЧС быстро решили проблему и ликвидировали возгорание.
На пожаре в Шушарах у пожарных закончилась вода.Чтобы потушить горящую квартиру, бойцам МЧС пришлось срочно искать гидрант. Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
- 10 января в 23:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Колпинское шоссе (Шушары), дом.40, корпус 1. В трехкомнатной квартире горела комната и коридор общей площадью 25 квадратных метров, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
По словам очевидцев, пламя полыхало сильно и выбивалось из окон. Из-за задымления нескольким жителям подъезда стало плохо. Двух человек вывели на улицу с отравлением угарным газом. Сам хозяин сгоревшей квартиры также успел выбраться наружу, а вот его две кошки – нет.
По сведениям МЧС, в 0:36 возгорание было ликвидировано, к тушению огня привлекались четыре единицы техники и 156 человек личного состава. Информации о пострадавших пока не поступало.