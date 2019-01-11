2019-01-11T08:35:39+03:00
Происшествия

Во время тушения горящей квартиры в Шушарах у пожарных закончилась вода

Но проблему удалось оперативно решить и ликвидировать возгорание
Петр КИБЕР
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При тшении пожара в Московской Славянке возникли трудности с водой. Фото: vk.com/spb_todayПри тшении пожара в Московской Славянке возникли трудности с водой. Фото: vk.com/spb_today
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Неприятный инцидент произошел во время тушения пожара в микрорайоне Московская Славянка в Шушарах. У прибывших на место ЧП и начавших бороться с огнем пожарных закончилась вода. Этот момент случайно сняли на видео местные жители.

- Пост смешной, но ситуация страшная, - комментируют пользователи соцсетей запись в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, сотрудники МЧС быстро решили проблему и ликвидировали возгорание.

На пожаре в Шушарах у пожарных закончилась вода.Чтобы потушить горящую квартиру, бойцам МЧС пришлось срочно искать гидрант. Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

- 10 января в 23:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Колпинское шоссе (Шушары), дом.40, корпус 1. В трехкомнатной квартире горела комната и коридор общей площадью 25 квадратных метров, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По словам очевидцев, пламя полыхало сильно и выбивалось из окон. Из-за задымления нескольким жителям подъезда стало плохо. Двух человек вывели на улицу с отравлением угарным газом. Сам хозяин сгоревшей квартиры также успел выбраться наружу, а вот его две кошки – нет.

По сведениям МЧС, в 0:36 возгорание было ликвидировано, к тушению огня привлекались четыре единицы техники и 156 человек личного состава. Информации о пострадавших пока не поступало.

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