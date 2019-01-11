Полицейские поймали водителя «Смарта», за которым бегом гонялись по заправке
Почти комедийную ситуацию могли наблюдать 10 января жители Красносельского района Петербурга. Двое сотрудников полиции бегом пытались догнать маленький «Смарт», водитель которого пытался скрыться, после того, как утроил мелкое ДТП.
- Остановленный на улице Десантников «Смарт» резко сдал назад, и врезался в грузовик. После этого водитель нажал на газ и через заправку уехал на Ленинский проспект, где бросил машину, - сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Позднее стало известно, что автомобиль числился в угоне – ранее он пропал в Кировском районе города и передвигался по Петербургу на чужих номерах. Сам же водитель, сумевший поначалу скрыться от бегавших за машиной полицейских, спустя некоторое время был пойман.
- У дома 95 по Ленинскому проспекту мужчина остановился, бросил автомобиль и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
При установлении личности оказалось, что это угонщик со стажем. Теперь мужчине придется ответить за свои действия перед законом.