Полицейские поймали водителя «Смарта», за которым бегом гонялись по заправке

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-11T09:11:36+03:00

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Почти комедийную ситуацию могли наблюдать 10 января жители Красносельского района Петербурга. Двое сотрудников полиции бегом пытались догнать маленький «Смарт», водитель которого пытался скрыться, после того, как утроил мелкое ДТП.

- Остановленный на улице Десантников «Смарт» резко сдал назад, и врезался в грузовик. После этого водитель нажал на газ и через заправку уехал на Ленинский проспект, где бросил машину, - сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее стало известно, что автомобиль числился в угоне – ранее он пропал в Кировском районе города и передвигался по Петербургу на чужих номерах. Сам же водитель, сумевший поначалу скрыться от бегавших за машиной полицейских, спустя некоторое время был пойман.

- У дома 95 по Ленинскому проспекту мужчина остановился, бросил автомобиль и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При установлении личности оказалось, что это угонщик со стажем. Теперь мужчине придется ответить за свои действия перед законом.