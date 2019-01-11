2019-01-11T09:37:20+03:00
Общество

Метрополитен выбрал компанию, которая получит три миллиарда за уборку подземки

По условиям контракта, договор с подрядчиком заключается сразу на три года
Петр КИБЕР
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За уборку в петербургском метро подрядчик получит три миллиарда рублей.За уборку в петербургском метро подрядчик получит три миллиарда рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Больше трех миллиардов рублей получит победитель конкурса на оказание клининговых услуг для петербургского метрополитена. За уборку вестибюлей подземки в течение трех лет, заказчик заплатит кругленькую сумму. Но был готов отдать и больше.

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок вчера, 10 января, подрядчиком выбрана компания «Люкссервис», уже убирающая метро с 2014 года. За период с 1 февраля 2019 по 31 января 2022 года клининговая фирма получит 3,1 миллиард рублей. Но это почти на 900 миллионов меньше, чем изначально был готов предложить метрополитен. В ходе торгов стоимость контракта неоднократно понижалась.

Согласно условиям договора, подрядчик обязуется дважды в день подметать и мыть вестибюль и платформы станций, чистить все стеклянные и металлические поверхности, а также балюстрады и поручни эскалаторов.

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