2019-01-11T10:41:37+03:00
Происшествия

У петербургского предпринимателя украли экскаватор за 8 миллионов рублей

Дорогая техника пропала со стройплощадки в Пушкине 10 января
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Пушкине украли гусеничный экскаватор за 8 миллионов рублей.В Пушкине украли гусеничный экскаватор за 8 миллионов рублей.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Полиция Пушкинского района Петербурга ищет злоумышленников, похитивших гусеничный экскаватор у местной фирмы по аренде строительной техники. Машину, стоимостью 8 с лишним миллионов рублей взял в прокат некий недобросовестный гражданин.

- 10 января 2019 года в полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что в декабре минувшего года 48-летний мужчина под предлогом аренды похитил дорогостоящую спецтехнику, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

О том, что экскаватор им не вернут, коммерсанты начали подозревать, когда арендаторы перестали выходить на связь. Теперь в истории разбираются правоохранительные органы. Если факт хищения подтвердится, то будет заведено уголовное дело.

Надо сказать, что воровство строительной техники – распространенное явление. Дорогие тракторы и бульдозеры похищают регулярно, а найти дорогостоящие машины удается далеко не всегда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Стрельне
В Петербурге нетрезвая 16-летняя украинка выпала из окна 5 этажа и погибла
Малолетних живодеров будут привлекать к ответственности
В Петербург приедут блокадники из 22 стран мира
«Метрострой» подал иски к Смольному на два миллиарда рублей
Метрополитен выбрал компанию, которая получит три миллиарда за уборку подземки
Полицейские поймали водителя «Смарта», за которым бегом гонялись по заправке
Во время тушения горящей квартиры в Шушарах у пожарных закончилась вода
При столкновении иномарок в Луге пострадали пять человек, в том числе двое детей
Метель накрыла Петербург утром в пятницу, 11 января
Педофил из Подмосковья спаивал школьницу в Ленобласти и насиловал
Прокуратура Петербурга завела дело на магазин, продающий алкоголь после 22:00
Художника-акциониста Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции и... отпустили
Петербуржцев попросили правильно парковать машины во время чистки снега
У животных Ленинградского зоопарка появилась собственная кухня
Иномарка сбила двух девушек в Невском районе Петербурга
В Петербурге собираются построить пять новых станций метро
Петербург возглавил топ-10 самых популярных у туристов городов России в 2018 году
Петербуржцы смогут пополнять «Подорожник» через Telegram
Такси протаранило остановку с людьми в Парголово
«Лопату Беглова» выставили на продажу в интернете
Полицейские устроили забег за машиной в Петербурге
«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Депутат встал на защиту граффити в центре Петербурга
МЧС предупреждает о метели 11 января в Петербурге и Ленобласти
ГАТИ выявила 198 нарушений зимней уборки в Петербурге
Синоптики пообещали петербуржцам теплый, но снежный январь