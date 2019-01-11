У петербургского предпринимателя украли экскаватор за 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-11T10:41:37+03:00

В Пушкине украли гусеничный экскаватор за 8 миллионов рублей. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Полиция Пушкинского района Петербурга ищет злоумышленников, похитивших гусеничный экскаватор у местной фирмы по аренде строительной техники. Машину, стоимостью 8 с лишним миллионов рублей взял в прокат некий недобросовестный гражданин.

- 10 января 2019 года в полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что в декабре минувшего года 48-летний мужчина под предлогом аренды похитил дорогостоящую спецтехнику, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

О том, что экскаватор им не вернут, коммерсанты начали подозревать, когда арендаторы перестали выходить на связь. Теперь в истории разбираются правоохранительные органы. Если факт хищения подтвердится, то будет заведено уголовное дело.

Надо сказать, что воровство строительной техники – распространенное явление. Дорогие тракторы и бульдозеры похищают регулярно, а найти дорогостоящие машины удается далеко не всегда.