2019-01-11T11:06:02+03:00
Общество

В Петербург приедут блокадники из 22 стран мира

Приглашения на мероприятия по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда, разослал комитет по внешним связям Северной столицы
Петр КИБЕР
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На мероприятия по случаю 75-летия снятия блокады приедут ветераны из 22 стран.На мероприятия по случаю 75-летия снятия блокады приедут ветераны из 22 стран.Фото: Тимур ХАНОВ
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Уже совсем скоро в Петербурге начнутся мероприятия, посвященные 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. И хотя самих блокадников осталось не так много, да и они в возрасте, тем не менее, по приглашению властей города, в Северную столицу приедут представители 22 стран мира.

- Санкт-Петербург посетят порядка 90 блокадников, проживающих в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиле, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Румынии, США, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии, - сообщает пресс-служба комитета по внешним связям города.

Все они смогут поучаствовать в траурной церемонии на Пискаревском кладбище, посмотреть парад войск на Дворцовой площади, а также станут зрителями концерта, который пройдет в БКЗ «Октябрьский».

А учитывая, что многие ветераны давно не были в Северной столице, организаторы приготовили для них и обзорную экскурсию по Петербургу.

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