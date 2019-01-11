В Петербурге нетрезвая 16-летняя украинка выпала из окна 5 этажа и погибла

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-11T12:02:42+03:00

Трагедия произошла после ссоры девочки со своей матерью

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Полиция Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проверяет обстоятельства гибели 16-летней гражданки Украины, последнее время проживавшей с матерью на Малодетскосельском проспекте.

- 10 января около 15:30 девушка выпала из окна пятого этажа и погибла, - пишут «Невские новости».

По предварительной информации, сама несовершеннолетняя в момент падения находилась в нетрезвом состоянии. Возможно, что алкогольное опьянение и стало причиной ссоры с матерью, после которого юная украинка оступилась и выпала из открытого окна. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и прибывшие медики констатировали смерть девушки.

Известно, что дочь вместе с мамой лишь в конце декабря приехали в гости к знакомым, чтобы провести новогодние праздники в Северной столице. В квартире на Малодетскосельском проспекте они прожили около двух недель.