В Петербурге нетрезвая 16-летняя украинка выпала из окна 5 этажа и погибла
Полиция Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проверяет обстоятельства гибели 16-летней гражданки Украины, последнее время проживавшей с матерью на Малодетскосельском проспекте.
- 10 января около 15:30 девушка выпала из окна пятого этажа и погибла, - пишут «Невские новости».
По предварительной информации, сама несовершеннолетняя в момент падения находилась в нетрезвом состоянии. Возможно, что алкогольное опьянение и стало причиной ссоры с матерью, после которого юная украинка оступилась и выпала из открытого окна. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и прибывшие медики констатировали смерть девушки.
Известно, что дочь вместе с мамой лишь в конце декабря приехали в гости к знакомым, чтобы провести новогодние праздники в Северной столице. В квартире на Малодетскосельском проспекте они прожили около двух недель.