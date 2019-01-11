В Петербурге 27-летний рецидивист изнасиловал девушку-курьера

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-11T13:55:58+03:00

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Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга задержала 27-летнего местного жителя, который заманил в свою квартиру девушку-курьера и изнасиловал ее. На счету мужчины оказались судимости за разбой, грабеж и изнасилование.

- Инцидент произошёл 10 января на проспекте Ударников, 30. Девушка привезла по указанному адресу товары, заказанные в интернет-магазине, - пишет паблик «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

В тот момент, как курьер зашла в квартиру, злоумышленник прижал ее к стене в коридоре и приставил к горлу остро заточенную стамеску. Он велел девушке не сопротивляться, сорвал с нее одежду и изнасиловал. После этого жертва смогла вырваться из рук мужчины и добежать до полиции.

Стражи порядка моментально приехали на место преступления, благо адрес был уже известен, и задержали насильника. Им оказался молодой уроженец Гатчинского района Ленинградской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. В полиции Красногвардейского района подозревают рецидивиста в серии подобных преступлений и просят всех, кто узнал мужчину, обращаться к ним.