2019-01-11T14:37:55+03:00
Происшествия

После лобового столкновения на скорости 125 км/ч в Рощино виновник ДТП пытался сбежать

Удивительным образом все участники аварии остались живы [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Легковушка и микроавтобус столкнулись на скорости 125 км/ч под РощиноЛегковушка и микроавтобус столкнулись на скорости 125 км/ч под РощиноФото: СОЦСЕТИ
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Жуткое ДТП произошло накануне вечером, 10 января, на выезде из поселка Рощино Выборгского района Ленинградской области. Легковой автомобиль несся по зимней дороге со скоростью 125 километров в час и в какой-то момент врезался в микроавтобус, который ехал ему на встречу. Обе машины в «мясо». Но благо все остались живы.

- Мужчина гнал за рулем «легковушки» и врезался в лоб микроавтобусу, в котором ехали отец с сыном. После столкновения водитель-виновник ДТП выскочил из машины и пытался скрыться с места аварии бегом, - рассказали свидетели в социальной сети.

Судя по фотографиям, опубликованным в интернете, удивительно, как кто-то после такого столкновения остался жив. Передняя часть легкового автомобиля буквально разорвана на части, переднее колесо отлетело в сторону, лобовое стекло разбито.

Водитель "легковушки" пытался сбежать после ДТП в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Водитель "легковушки" пытался сбежать после ДТП в ЛенобластиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Микроавтобусу тоже досталось очень сильно. Переднее колесо со стороны водителя буквально ушло назад, дверь выломалась, лобовое стекло разбито.

Известно, что после ДТП отец и сын оказались в больнице. У отца сломана левая стопа и вывихи на правой, а вот у сына оказались порваны связки на левом колене. Что до водителя легковушки, то о его состоянии здоровья сейчас ничего не известно. Но раз он пытался бежать с места аварии, видимо, отделался легким испугом.

ДТП в Рощино.

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