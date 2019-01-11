После лобового столкновения на скорости 125 км/ч в Рощино виновник ДТП пытался сбежать
Жуткое ДТП произошло накануне вечером, 10 января, на выезде из поселка Рощино Выборгского района Ленинградской области. Легковой автомобиль несся по зимней дороге со скоростью 125 километров в час и в какой-то момент врезался в микроавтобус, который ехал ему на встречу. Обе машины в «мясо». Но благо все остались живы.
- Мужчина гнал за рулем «легковушки» и врезался в лоб микроавтобусу, в котором ехали отец с сыном. После столкновения водитель-виновник ДТП выскочил из машины и пытался скрыться с места аварии бегом, - рассказали свидетели в социальной сети.
Судя по фотографиям, опубликованным в интернете, удивительно, как кто-то после такого столкновения остался жив. Передняя часть легкового автомобиля буквально разорвана на части, переднее колесо отлетело в сторону, лобовое стекло разбито.
Водитель "легковушки" пытался сбежать после ДТП в ЛенобластиФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Микроавтобусу тоже досталось очень сильно. Переднее колесо со стороны водителя буквально ушло назад, дверь выломалась, лобовое стекло разбито.
Известно, что после ДТП отец и сын оказались в больнице. У отца сломана левая стопа и вывихи на правой, а вот у сына оказались порваны связки на левом колене. Что до водителя легковушки, то о его состоянии здоровья сейчас ничего не известно. Но раз он пытался бежать с места аварии, видимо, отделался легким испугом.
ДТП в Рощино.