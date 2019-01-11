2019-01-11T15:25:55+03:00
Общество

В Петербурге установили индексацию пенсии для бывших чиновников и муниципалов

Коэффициент за выслугу лет составит 1,04
Лилия КОЗЛОВА
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Установлен коэффициент индексации пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсииУстановлен коэффициент индексации пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 1 января 2019 года в Петербурге введена единая система индексации для пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к ней. Однако это касается только лиц, которые работали чиновниками и занимали муниципальные должности. Такое постановление подписал временно исполняющий обязанности градоначальника города на Неве Александр Беглов.

- Индексация пенсий будет у людей, которые раньше работали в органах государственной власти и управления Ленинграда и Петербурга, работникам замещавшим должности государственной гражданской службы Петербурга, должности муниципальной службы Петербурга и муниципальные должности, - сообщили в Смольном.

Утвержденный коэффициент индексации составит 1,04. Выплаты будут предоставляться за счет бюджета Петербурга и средств внутригородских муниципальных образований города.

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