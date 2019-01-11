2019-01-11T15:34:25+03:00
На здоровье

Уникальную операцию кесарева сечения с удалением злокачественной опухоли проведут в Петербурге

После этого пациентка станет счастливой мамой и избавится от смертельной болезни
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге проведут уникальное кесарево сечение с удалением злокачественной опухоли Фото: архив "КП"В Петербурге проведут уникальное кесарево сечение с удалением злокачественной опухоли Фото: архив "КП"
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Врачи Перинатального центра Педиатрического университета Петербурга 14 января собираются провести уникальную операцию при которой помогут беременной женщине родить здорового малыша, а также избавят ее от смертельного заболевания – злокачественной опухоли. Кесарево сечение будет делаться с применением так называемой методики баллонной окклюзии, которая позволяет проводить хирургическое вмешательство практически без потери крови.

- В Петербурге уже проводили подобную операцию в конце 2018 года. Однако в этот раз ситуация осложнена, так как у беременной женщины злокачественная опухоль шейки матки, - рассказали в пресс-службе университета.

Раньше в таких случаях женщины не могли стать мамами, им приходилось делать аборт. Однако эта печальная ситуация может измениться. Врачи провели большую подготовительную работу, продлевали беременность настолько, насколько это возможно, чтобы дать плоду максимально сформироваться. Операция будет проходить совместными силами врачей Педиатрического университета и НИИ онкологии имени Петрова. Ожидается, что по окончанию женщина забудет об опасной болезни и станет счастливой мамой со здоровым малышом на руках.

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