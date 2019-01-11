Петербуржец зарезал жену и пытался убить своих детей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-11T16:21:02+03:00

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В одной из семей в Петербурге произошла трагедия. Летним июньским днем 2017-го года мужчину одолела ярость и он зарезал свою жену на глазах у собственных детей, а также пытался убить и их. Сейчас жестокий отец семейства осужден и ожидает своей участи в колонии строгого режима.

- Во время следствия было установлено, что 30 июня 2017-го года в квартире одного из домов по проспекту Обуховской Обороны пьяный мужчина устроил потасовку в семье. Он схватил нож и несколько раз всадил лезвие в свою 42-летнюю жену, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

В тот момент, когда он, одолеваемый «зеленым змеем», убивал свою жену, в квартире находились и их малолетние дети, которым на тот момент было 12 и 16 лет. Разъяренный папаша стал замахиваться ножом и на своих чад. В результате женщина в тот же день скончалась в больнице. Дети тоже оказались госпитализированы, но выжили после этого страшного нападения.

Нерадивый муж и отец арестован, осужден и отправится в тюрьму на 15 лет.