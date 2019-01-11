2019-01-11T17:17:30+03:00
Общество

Из-за сильного ветра в Петербурге самолеты «России» не садятся в «Пулково»

Три воздушных судна были отправлены в московский аэропорт «Внуково»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Самолеты «России» из-за ветра не садятся в ПулковоСамолеты «России» из-за ветра не садятся в ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Три рейса авиакомпании «Россия» из Москвы и Мурманска, которые направлялись в Петербург, не долетели до «Пулково», а приземлились в московском аэропорту «Внуково». Причина тому – сильный порывистый ветер.

- Рейсы SU6018, SU6028 и SU6344, которые должны были приземлиться в «Пулково» было решено развернуть и направить на запасной аэродром во «Внуково». Говорят, что в петербургской воздушной гавани сильный порывистый боковой ветер, который может помешать посадке, - сообщает «Мойка78» со ссылкой на авиакомпанию «Россия».

При этом сам петербургский аэропорт работает в штатном режиме. Решение об отмене или задержке рейсов принимают сами авиакомпании. Также сегодня были отменены рейсы из Ош компании Avia Traffic, Хайкоу авиаперевозчика «Ак Ай Флай», из Вологды компанией «Вологодское Авиапредприятие», из Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода и Иванова авиакомпанией «РусЛайн». Также еще два рейса из Москвы FV6032 и FV6034 авиакомпании «Россия» отменены.

Вполне возможно, что будут задержаны и обратные вылеты. Когда пассажиры все же смогут добраться до Петербурга или улететь из него – пока не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе «Кола» частично закроют движение на 8 месяцев
Митрополит Варсонофий впервые посетит храм Петра и Павла при Военно-медицинской академии
Петербуржец зарезал жену и пытался убить своих детей
Уникальную операцию кесарева сечения с удалением злокачественной опухоли проведут в Петербурге
В Петербурге установили индексацию пенсии для бывших чиновников и муниципалов
После лобового столкновения на скорости 125 км/ч в Рощино виновник ДТП пытался сбежать
В Петербурге 27-летний рецидивист изнасиловал девушку-курьера
Из-за гололеда за новогодние каникулы пострадали 389 петербуржцев
Прокуратура посчитала уборку Петербурга от снега недобросовестной
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Стрельне
В Петербурге нетрезвая 16-летняя украинка выпала из окна 5 этажа и погибла
Малолетних живодеров будут привлекать к ответственности
В Петербург приедут блокадники из 22 стран мира
У петербургского предпринимателя украли экскаватор за 8 миллионов рублей
«Метрострой» подал иски к Смольному на два миллиарда рублей
Метрополитен выбрал компанию, которая получит три миллиарда за уборку подземки