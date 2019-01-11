Из-за сильного ветра в Петербурге самолеты «России» не садятся в «Пулково»

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-11T17:17:30+03:00

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Три рейса авиакомпании «Россия» из Москвы и Мурманска, которые направлялись в Петербург, не долетели до «Пулково», а приземлились в московском аэропорту «Внуково». Причина тому – сильный порывистый ветер.

- Рейсы SU6018, SU6028 и SU6344, которые должны были приземлиться в «Пулково» было решено развернуть и направить на запасной аэродром во «Внуково». Говорят, что в петербургской воздушной гавани сильный порывистый боковой ветер, который может помешать посадке, - сообщает «Мойка78» со ссылкой на авиакомпанию «Россия».

При этом сам петербургский аэропорт работает в штатном режиме. Решение об отмене или задержке рейсов принимают сами авиакомпании. Также сегодня были отменены рейсы из Ош компании Avia Traffic, Хайкоу авиаперевозчика «Ак Ай Флай», из Вологды компанией «Вологодское Авиапредприятие», из Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода и Иванова авиакомпанией «РусЛайн». Также еще два рейса из Москвы FV6032 и FV6034 авиакомпании «Россия» отменены.

Вполне возможно, что будут задержаны и обратные вылеты. Когда пассажиры все же смогут добраться до Петербурга или улететь из него – пока не сообщается.