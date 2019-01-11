2019-01-11T17:07:49+03:00
Общество

Митрополит Варсонофий впервые посетит храм Петра и Павла при Военно-медицинской академии

И проведет в нем Божественную литургию
Степан СТЕПАНОВ
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Митрополит Варсонофий впервые посетит Петропавловский храм при Военно-Медицинской Академии. Фото: vk.com/hram.petraipavlaМитрополит Варсонофий впервые посетит Петропавловский храм при Военно-Медицинской Академии. Фото: vk.com/hram.petraipavla
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В воскресенье, 13 января, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий впервые посетит храм святых апостолов Петра и Павла при Военно-медицинской академии и возглавит в нем Божественную литургию. На праздничном богослужении в день отдания праздника Рождества Христова также будут присутствовать начальник Санкт-Петербургской военно-медицинской академии Александр Фисун, сотрудники академии и прихожане.

Военно-медицинская академия в Петербурге основана 31 декабря 1798 года, до революции при ней действовало восемь храмов, а сейчас осталось только три. В советское время храм святых апостолов Петра и Павла не действовал, богослужения возобновились лишь 4 года назад - в 2015-ом.

- В Петропавловском храме часто бывали члены Царской семьи, которые после богослужения навещали пациентов академического госпиталя, - рассказали в академии.

Божественная литургия начнется в 9:00.

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