2019-01-11T17:16:34+03:00
Общество

На трассе «Кола» частично закроют движение на 8 месяцев

Причиной тому станут ремонтные работы на Ладожском мосту
Лилия КОЗЛОВА
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На трассе "Кола" частично перекроют движение с 14 января по 15 августаНа трассе "Кола" частично перекроют движение с 14 января по 15 августаФото: Артем КИЛЬКИН
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На федеральной дороге «Кола» в Ленинградской области с 14 января по 15 августа 2019 года будет частично ограничено движение на Ладожском мосту через Неву. Временные неудобства связаны с тем, что на этом месте будут проводиться планово-предупредительные работы.

- Работы будут проводить в четыре этапа. В связи с этим движение по мосту будет перекрываться попеременно по одной полосе движения: сначала в направлении Петербурга, а затем в сторону Ленобласти, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Специалистам предстоит провести множество работ: демонтировать пришедших в непотребное состояние деформационные швы, смонтировать на их месте новые, создать гидроизоляцию, а также заменить асфальт на разводной и неразводной части моста. Обещается, что к середине августа работы будут закончены. В связи с этим автомобилистам стоит заранее продумывать свои маршруты, чтобы не оказаться в пробках.

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