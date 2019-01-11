СЕГОДНЯ 18:40 2019-01-11T18:40:05+03:00

ГАТИ выписала штрафов на 3 миллиона рублей за некачественную уборку снега в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

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Снег, снег и снова снег. Это самая острая тема на сегодняшний день в Петербурге. Государственная административно-техническая инспекция города (ГАТИ) провела ряд проверок и выписала 11 января штрафов на три миллиона рублей за некачественную уборку от снега и наледи.

- ГАТИ вынесла 30 постановлений о привлечении к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства в части порядка уборки от снега и наледи территорий, а также фасадов и кровель нежилых зданий, - рассказала пресс-служба инспекции.

Сей раз штрафы коснулись различных организаций, сетевых магазинов, банков и институтов. В основном замечания касаются некачественной уборки крыш и фасадов от снега, наледи и сосулек, которые, в случае падения, могут навредить не только машинам, но и людям.

Также инспекторы провели проверку 288 объектов: 206 кровель нежилых зданий, 50 территорий, в том числе 13 объектов улично-дорожной сети, 32 зоны производства работ. Нарушения были обнаружены в 93 случаях.