Начальник полиции Петербурга Умнов уходит с поста

СЕГОДНЯ 18:52 2019-01-11T18:52:43+03:00

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В силовых структурах Петербурга происходят кадровые изменения. Генерал Сергей Умнов, который с 2012 года занимал должность начальника петербургского полицейского главка уходит с поста. Временно его обязанности будет исполнять полковник Михаил Ильин.

- В настоящее время администрация президента России изучает представление министра МВД Владимира Колокольцева на повышение Сергея Умнова. Данный документ поступил 10 января. Петербургского начальника полиции прочат на место заместителя министра МВД, - сообщает «Фонтанка».

Окончательное утверждение Сергея Умнова на новый пост состоится не раньше февраля текущего года. Сначала его кандидатура должна пройти проверку в ФСБ и Генпрокуратуре, а после уже решение должно быть подписано президентом государства.