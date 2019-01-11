Александр Кержаков исполнил заветную мечту юного петербуржца

СЕГОДНЯ 19:19 2019-01-11T19:19:52+03:00

Бывший футболист в компании синегривого льва пришли к мальчику в гости и принесли подарки

Изменить размер текста: A A

Есть такой проект - "Мечты сбываются". Благодаря ему, исполняются заветные желания детей с тяжелым заболеваниями. На этот раз воплотилась в жизнь мечта 14-летнего Миши Руденова из Петербурга.

- Миша в жизни очень жизнерадостный ребенок, который видит, слышит и реагирует на мир также, как все дети, но, к сожалению, не умеет ходить и говорить. Больше всего ему нравится смотреть футбол по телевизору, он вместе с братом смеется и радуется победам, - цитирует сайт "Мечты сбываются" родителей Миши.

Ну а футбол в Санкт-Петербурге - значит "Зенит". И Миша мечтал о том, чтобы к нему в гости приехали "сине-бело-голубые" и подарили зимнюю экипировку со своей символикой.

И мечта Миши сбылась. В пятницу 11 января клубная делегация во главе с "лучшим русским бомбардиром" Александром Кержаковым пришла к мальчику в гости. Бывший футболист "Зенита" Кержаков и синегривый лев поздравили Мишу с Новым годом и подарили то, что так хотел юный болельщик - зимнюю курту с эмблемой клуба, шарф и шапку, игрушку и именную футболку с автографом.

- "Зенит" присоединяется к поздравлениям и желает Мише Руденову хорошего самочувствия, - говорится на сайте питерского футбольного клуба.