2019-01-11T20:08:11+03:00
Общество

От пиротехники в новогодние праздники в Петербурге пострадали 18 человек и погиб один

В МЧС подвели итоги зимних каникул
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Новогодние праздники для спецслужб - всегда самое "горячее" время. Народ, веселясь на славу, порой забывает не только о рамках приличий, но и о технике безопасности. И как результат - повышенная травмоопасность. В частности, от использования пиротехники.

Но на этот раз, по словам спасателей, все прошло относительно безопасно. При этом представитель ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Александр Бондар отметил, что ежедневно на городских улицах и в местах, где проходили массовые мероприятия, безопасность отдыхающих обеспечивали до 3000 сотрудников МЧС и РСЧС. Однако полностью избежать несчастных случаев не удалось.

Всего за праздники в Петербурге произошло 194 пожара с двумя погибшими и пятью пострадавшими. При этом 70 человек были спасены, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС. Не обошлось и без несчастных случаев с пиротехникой.

- В городе на Неве было зафиксировано 18 случаев обращений граждан за медицинской помощью в результате применения пиротехнической продукции. А в саму новогоднюю ночб в Буграх погиб 30-летний мужчина, который пытался запустить петарду-мортиру шестого калибра, - сообщают в МЧС.

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