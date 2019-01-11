2019-01-11T20:32:01+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, вонзившего нож в ногу таксиста

Ведется проверка
Елена МОЛОДКИНА
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Нож изъяли, преступника задержали. Фото: Архив "КП"Нож изъяли, преступника задержали. Фото: Архив "КП"
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Под утро 11 января наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Санкт-Петербурга задержал 32-летнего гостя из Закавказья. Как оказалось, он вонзил нож в ногу 24-летнему петербургскому таксисту.

Все случилось около трех ночи в машине, припаркованной у дома номер 3 по улице Ломоносова. Причины конфликта еще устанавливаются. Сейчас известно лишь то, что в ходе ссоры 32-летний мужчина достал нож и нанес таксисту удар в ногу.

И в этот самый момент неподалеку проезжала машина патрулирования. Сотрудники Росгвардии увидели драку и задержали нападавшего на месте происшествия. А пострадавшего на "скорой помощи" госпитализировали в Мариинскую больницу.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УВО ВНГ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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