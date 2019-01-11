В смертельной аварии на трассе Санкт-Петербург - Псков погиб пассажир "Kia"

СЕГОДНЯ 20:52 2019-01-11T20:52:38+03:00

Его личность еще не установлена

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И снова в Северной столице авария со смертельным исходом. На этот раз - в Лужском районе Ленинградской области.

- По предварительной информации, 11 января на 161 километре шоссе Санкт-Петербург - Псков автомобиль Kia под управлением 50-летней женщины двигался в сторону Пскова. При невыясненных обстоятельствах машину вынесло на полосу встречного движения, - сообщили "КП в Санкт-Петербурге" в УГИБДД по региону.

Машину в результате еще и развернуло и выбросило прямо на "Ладу Приору", которая ехала во встречном направлении. Водители "Лады" и "Kia" получили травмы средней степени тяжести, а вот пассажир иномарки скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, личности участников аварии устанавливаются.