Виталий Милонов: Парад в годовщину полного снятия блокады Ленинграда должен стать ежегодным
Санкт-Петербург готовится отметить юбилейную дату - 75-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда. В честь праздника в городе пройдет военный парад. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что такой парад должен стать традицией.
Политик заявил в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге", что готовит соответствующее обращение к врио губернатора города на Неве Александру Беглову. Милонов будет просить градоначальника закрепить новую городскую традицию и сделать парад в годовщину полного снятия блокады Ленинграда ежегодным.
- Мы будем праздновать 75 лет со дня военной победы. Это воинская победа. В России всегда воинская победа отмечалась воинскими парадами. Это победа воинского оружия над захватчиками, - говорит Милонов.
Депутат уверен, что для любого человека увидеть ленинградский парад победы - это радость.
- У меня у самого родственники - блокадники. Настоящие, не липовые. Это очень важно для них. Таких людей осталось очень мало, и мы должны дать им эту возможность видеть, как сыны и внуки тех, кто защищал Ленинград маршируют, готовые защищать нашу родину.
А те, кто против, - это те, кто стыдится нашей армии, потому что любой нормальный человек с гордостью поведет своих детей посмотреть на блеск и доблесть русского оружия,на выправку наших солдат.
КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Нужен ли нам парад в 75-ю годовщину снятия блокады?